В Швейцарии могут начать использовать “капсулы для самоубийства”

Создал капсулу австралиец Филипп Нитшке. Капсулой Sarco можно управлять только изнутри. Пользователь может нажать кнопку, моргнуть или сделать жест, чтобы выпустить азот, который вызовет состояние гипоксии и смерть. В устройстве есть кнопка аварийной остановки процесса и аварийный люк.

Организация Нитшке по защите прав умирающих Exit International планирует бесплатно предоставлять дизайн для печати Sarco и сотрудничать с клиниками, которые проводят эвтаназию.

“Легальное использование машины, которую мы создали, возможно только в Швейцарии”, – сказал Нитшке.

Скачать дизайн можно будет только людям старше 50 лет, но после печати доступ к капсуле будет ограниченным.

Экспертиза, проведенная швейцарским юристом Даниэлем Хюрлиманном, пришла к выводу, что аппарат не нарушает законов страны.

“Помощь в самоубийстве компетентного лица с помощью Sarco не является уголовным преступлением”, – заявил юрист.

Exit International планирует предложить Sarco пользователям в Швейцарии в начале 2022 года.

Нитшке в 1996 году стал первым врачом, который помог пациенту сделать смертельную инъекцию. Больной самостоятельно ввел себе раствор, нажав кнопку на ноутбуке у своей больничной койки.

Контекст:

Эвтаназия узаконена в Бельгии, Нидерландах, Колумбии, Канаде, Люксембурге и Испании. В Швейцарии и в некоторых штатах США такие процедуры допускаются, но не разрешены на законодательном уровне.

В Украине эвтаназия не предусмотрена законодательством. В декабре 2019 года законопроект о ее разрешении обещал внести внефракционный нардеп Гео Лерос.

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