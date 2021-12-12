У замглавы МВД Гогилашвили есть российский паспорт

Гогилашвили получил паспорт гражданина РФ 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону. У него есть действующий индивидуальный налоговый номер в России.

“Официальная база данных Федеральной налоговой службы РФ при поиске предоставляет действующие данные индивидуальных налоговых номеров граждан РФ по номеру их паспорта. В то же время база Федеральной миграционной службы РФ указывает в ответе на запрос, что указанный паспорт Гогилашвили был заменен на новый. Эти данные подтверждают, что Александр Гогилашвили продолжает оставаться гражданином РФ, имеющим действующие российские паспорт и ИНН”, – уточнили журналисты.

Они отметили, что паспорт мог быть заменен при достижении 20 и 45 лет.

Скриншот: investigator.org.ua

“Гогилашвили исполнилось 45 лет в 2018 году. Законодательство РФ предусматривает, что для получения паспорта нужно подать заявление и пакет документов в срок до 90 дней”, – уточнили в публикации.

По информации экс-нардепа Борислава Березы, у Гогилашвили есть гражданство России.

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта в участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

“У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким …балом, как у меня, – он один всего. […] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет”, – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был “излишне эмоционален” и извинился за свое поведение.

Известно, что жена Гогилавшили Мария Левченко – помощница президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает “ВВС News Україна”.

Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили.

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание “Бабель” писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

“Украинская правда” 12 декабря опубликовала новое видео, на котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его авто в Киеве.

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