Британский фармацевт рассказал об опасности для гипертоников некоторых популярных лекарств

Британский медик-фармацевт Аббас Канани недавно дал интервью одному из зарубежных изданий, в котором пояснил о нюансах приема ряда популярных сезонных препаратов. В частности, специалист назвал лекарства, способные серьезно навредить людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В ходе общения с интервьюером Аббас Канани, представляющий крупную сеть интернет-аптек Chemist Click (Великобритания), напомнил, что, учитывая наступление сезонных холодов, все большее количество людей стремится приобрести препараты, эффективно действующие против простуды, гриппа или ОРВИ. При этом одним из наиболее частых симптомов при вышеуказанных заболеваниях является заложенность носа, и большинство популярных лекарств направлены на облегчение такого дискомфортного ощущения. Медик отметил, что чаще всего основным ингредиентами таких препаратов являются противоотечные вещества, функцией которых является борьба с застойным явлениями в носу за счет обращения их вспять внутри кровеносных сосудов. И проблемой в данном случае является то, что указанные компоненты воздействуют не только в носовой полости, но и на сосуды всего организма. Таким образом, Канани призвал при использовании подобных лекарств быть чрезвычайно осторожными людей, имеющих в диагнозе сердечные заболевания, высокое кровяное давление, диабет или стенокардию.

“Противоотечные средства снимают заложенность носа, но могут вызвать повышение артериального давления. Противоотечные средства, содержащиеся в безрецептурных продуктах, используемых при простуде и гриппе, включают псевдоэфедрин, эфедрин, ксилометазолин и оксиметазолин. Эти ингредиенты уменьшают воспаление в носовом проходе и приносят облегчение за счет сужения кровеносных сосудов”, – пояснил британский эксперт.

Источник: www.medikforum.ru