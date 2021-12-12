Облившего пару влюбленных кислотой мужчину арестовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд арестовал Даниила Кота по подозрению в причинении умышленного вреда здоровью. Мужчина облил кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова, информирует объединенная пресс-служба судов города.

«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кота, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы судов.

В пресс-службе добавили, что ранее фигуранта звали Талибов Даниял Мустафаевич. Суду он пояснил, что в содеянном раскаивается, а причиной нападения стала ревность, потому что девушка ему изменила. Также 24-летний подозреваемый добавил на суде, что чувства и измена были платоническими.

Напомним, что в пятницу романтическая прогулка 16-летней девушки и 18-летнего парня в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга закончилась трагедией – внезапно к ним подбежал мужчина и облил кислотой. Девушке жидкость попала на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1. Медики ввели пострадавшую в медикаментозный сон. У парня диагностировали ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Он находится в удовлетворительном состоянии.