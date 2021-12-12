 

В Киеве обвинили Меркель в блокировании поставок «смертоносного оружия»

12.12.2021, 21:04, Новости дня
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Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.

Резников в интервью газете Financial Times заявил, что Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения БПЛА. Хотя отмечается, что впоследствии Германия смягчила свою позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием, передает РИА «Новости».

Глава МО утверждает, что Украина будет добиваться приобретения оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например, с США, Британией, Литвой и Францией.

Отмечается, что позиция нового правительства Германии под руководством канцлера Олафа Шольца по этому поводу еще не ясна.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что вряд ли новое правительство Германии откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого не продает Киеву оружие.



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