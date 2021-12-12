 

“Богиня, госпожа, принцесса”. Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку

12.12.2021, 20:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Блондинка или брюнетка? Обожаю примерять на себя такие новые, непривычные образы. А вы любите экспериментировать с внешним видом и стилем?” – спросила у подписчиков 34-летняя певица.

View this post on Instagram

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

За час ее видео набрало около 200 тыс. просмотров.

“Обе!” – написал под видео Каменских ее муж, певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

“Красоту ничем не испортишь”, – оставила комментарий krylovetskaja.alesja.

“Очень сексуальна”, – считает shepordd.

“Совсем другая, но такая же эффектная”, – отметил kseroks.gylliver.

“Настя, ты красотка, тебе это платье очень идет. Ты в нем, как богиня, госпожа, принцесса”, – прокомментировал vasilevkostik47.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Азербайджан обвинил Армению в размещении военных в Карабахе

22.04 / France 24 – «что-то новое» — в послании Федеральному собранию Путин сделал акцент на социальных проблемах, а не на усилении государства

27.04 / США начали переброску РЗСО в Афганистан для поддержки вывода войск

29.11 / Global Times – китайские инвесторы требуют от Киева $4,5 млрд за «несправедливое отношение»

28.10 / В Одессе на рынке произошли столкновения предпринимателей со спецназом СБУ

08.10 / Журнал Time выпустил обложку с Цукербергом и предложением “удалить Facebook”

31.01 / Байден не Трамп, он верит в силу международных соглашений, даже с опасной Россией

14.05 / В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

11.08 / Брат Ермака выиграл апелляцию у нардепа Лероса по делу о защите чести и деловой репутации

10.09 / Опрос: Партия Саакашвили разгромно проиграет выборы в парламент Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика