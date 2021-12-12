 

Бно-Айриян презентовал фильм об украинских чиновниках и госуправлении. Видео

12.12.2021, 20:56, Новости дня
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В фильме Украина показана через призму государственного менеджмента и работы чиновников.

“Современная Украина – результат работы чиновников за эти 30 лет. В основе фильма истории 25 героев, работающих на государственной службе или имеющих непосредственное отношение к государственному управлению”, – отметили в описании фильма.

Создатели фильма сравнили работу госуправления в Эстонии, Латвии, Литве и Польше и сравнили результаты этих стран с результатами Украины.

В сюжете фильма – истории обычных госслужащих из Украины и стран Балтии и Польши. Такой формат был выбран для того, чтобы продемонстрировать разницу в мировоззрении тех, кто ежедневно принимает решения на разных государственных уровнях, уточнили авторы фильма.

ВИДЕОВидео: 7 фільмів Бно-Айріяна / YouTube
Контекст:

Михаил Бно-Айриян родился в 1984 году в Баку. В 2010–2013 годах был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко. В 2015–2016 годах возглавлял департамент стратегического планирования и европейской интеграции в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Бно-Айриян также работал директором по коммуникациям и международному сотрудничеству, затем – замдиректора государственного предприятия “Укрэнерго”.

10 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский представил Бно-Айрияна как главу Киевской ОГА, а 20 октября он написал заявление об отставке.

Проект “7 фильмов Бно-Айрияна” был анонсирован 11 ноября 2020 года. В рамках проекта он планирует снять семь фильмов об Украине. Премьера первого фильма “COVID-19: выход из красной зоны” состоялась 5 декабря 2020 года.

В начале июня 2021 года Бно-Айриян презентовал полнометражный фильм об украинском образовании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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