Арестович: Первое, что сделала РФ, когда зашла на Донбасс, – сделала тюрьму-пыточную. Иначе просто не умеет

9 декабря глава Кремля на заседании российского совета по развитию гражданского общества и правам человека дважды упоминал об этом. Сначала он заявил, что “ярким примером геноцида русскоязычных или представителей многонационального русского народа является ситуация в Донбассе, где для людей создают физически невыносимые условия, не позволяющие им выживать, или просто их убивают”. Кроме того, Путин говорил, что происходящее на Донбассе “очень напоминает геноцид”.

Арестович связывает эти заявления с тем, что в России “продолжают меры информационной подготовки к возможному вторжению”.

“Что касается геноцида, то все хорошо знают, кто там на самом деле кого “геноцидит”. Даже ситуация с COVID на оккупированных территориях показывает (а она там катастрофическая), кто кого. Или такие вещи, когда мы в ТКГ просим их обменять беременных женщин или тяжело больных людей. […] Отказываются! Так кто кого “геноцидит”?” – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ заявил также, что в Макеевке “убили нашего заключенного в колонии на прошлой неделе, просто ножевые ранения”.

“Мы говорим: давайте откроем КПВВ (контрольные пункты въезда и выезда. – “ГОРДОН”), все же готово. […] Граждан, которых они называют “своими”, а на самом деле наши, не пускают. Они не могут получить пенсии, не могут получить помощь, они не могут получить административные услуги в ЦПАУ (центр предоставления административных услуг. – “ГОРДОН”), вообще ничего не могут. И кто кого “геноцидит”? Возникает вопрос. Даже что касается воды, угля. И все это, в конце концов, касается того, что они обращаются с народом, как с инструментом”, – считает Арестович.

Он также подчеркнул, что в 2014 году, проводя на Донбассе освободительную операцию, Вооруженные силы Украины старались сделать так, “чтобы и волосок не упал с головы мирных жителей”.

“Так кто же устраивает геноцид? Мы можем припомнить, как брали Грозный дважды (в ходе чеченских войн в 1994-1996 годы и в 1999-2000-е во время боев в Грозном российские войска вели обстрелы из артиллерии и проводили массированные бомбардировки города. – “ГОРДОН”)”, – заявил Арестович.

Он напомнил о существовании в оккупированном Донецке тюрьмы “Изоляция”.

“Вот люди, с которыми приходится иметь дело. Верить нельзя ничему. Торгуют заложниками и обвиняют всегда в том, что делают сами. В Украине есть “Изоляция”, где людей сверлят дрелью насквозь? Есть? Нет. А там есть. Первое, что сделала Российская Федерация – сделала тюрьму-пыточную, когда зашла. Она по-другому просто не умеет. К сожалению. ХХІ век!”, – заявил Арестович.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”. Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в “Изоляции”, среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября стало известно о задержании в Киеве руководителя тюрьмы Дениса Куликовского. Расследование ведет СБУ. 10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

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