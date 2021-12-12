 

Пляска смерча

12.12.2021, 20:46, Разное
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Разрушительные торнадо в США убили больше ста человек. Посмотрите на эти фото.

Больше 100 человек погибли из-за торнадо в штате Кентукки на юго-востоке США. Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал ураган самым разрушительным в истории штата. Смерчи разрушили свечную фабрику в городе Мэйфилд (Кентукки), на тот момент в цехе находились 110 человек, 40 из них удалось спасти из-под обломков. Пострадавшие есть и в других штатах: в Теннеси, Миссури. В Иллинойсе обрушился склад Amazon, погибли шесть рабочих, а в Арканзасе торнадо разрушил дом престарелых.

Последствия смерча в Мэйфилде, штат Кентукки. Фото: Scott Olson/Getty Images

Фото: EPA

Фото: ЕРА

Спасатели и пострадавший во время смерча. Фото: David Carson / St. Louis Post-Dispatch / TNS / ABACAPRESS.COM

Последствия смерча в Боулинг-Грин, штат Кентукки. Фото: AP Photo / Michael Clubb

Владелец собаки Деррик Старкс (слева), Крис Бьюкенен (в центре) и Ники Томпсон (справа) спасают собаку Шайенн из-под обломков. Фото: AP Photo / Mark Humphrey

Последствия смерча в штате Кентукки. Фото: AP Photo / Mark Humphrey

Источник: Новая газета



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