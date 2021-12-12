Не только детская присыпка: несколько умных способов борьбы с жирными волосами этой зимой

Холодный ветер на улице и сухой воздух в помещении могут нанести ущерб вашим прядям, что приведет к таким проблемам, как ломкость волос, секущиеся кончики и излишняя жирность. Жирные волосы доставляют женщинам немало проблем, ведь они даже в течение дня могут стать неопрятными, прическа тоже становится неаккуратной. Чтобы ваши волосы не выглядели жирными в зимние месяцы, есть несколько способов борьбы с этой проблемой.

Правильное мытье

Волосы становятся жирными по разным причинам. Часто это происходит из-за изменения гормонального фона. Еще одной причиной этой проблемы с волосами может стань неправильный подбор средств по уходу. Некоторые составы, в которых содержатся различные масла, увеличивают жирность. Рекомендуется подбирать косметические средства, которые подходят к конкретному типу волос. В продаже есть много продуктов, которые содержат себорегуляторы и различные противовоспалительные компоненты.

Голову лучше мыть сразу после сна. Это поможет избавиться от жира, который скопился на за ночь, и придать волосам аккуратный вид. Во время мытья рекомендуется наносить шампунь дважды. Первый раз смывается жир и остатки укладочных средств. Второе нанесение будет способствовать лучшему питанию волос.

Нельзя мыть голову горячей водой – это еще больше увеличивает жирность. Рекомендуется использовать различные травяные настои. Их можно втирать в кожу головы после мытья или просто смочить волосы отваром трав.

Средства по уходу

Нанесение кондиционера от кожи головы до кончиков волос может утяжелить прическу. Лучше всего наносить это средство от середины длины. Это сделает волосы легкими и послушными. Для эффективной борьбы с излишней жирностью используйте детскую присыпку. Не пользуйтесь сухими шампунями, которые забивают кожные поры. Это средство можно применять лишь в крайних случаях, если необходимо срочно обновить прическу, а времени на мытье головы нет.

Замените сухой шампунь детской присыпкой. Посыпьте корни волос и вотрите ее. Идеально наносить присыпку, перед тем как лечь в постель. За ночь она впитает излишки кожного сала.

Не прикасайтесь лишний раз к своим волосам

Это самый простой способ уберечь волосы от жирности зимой. Кончики пальцев и лицо выделяют жир, который затем переносится на локоны. Поэтому держите руки подальше от волос, не трогайте их без надобности. Выбирайте такие прически, которые удерживают волосы на затылке.

Правильно расчесывайте волосы

Осторожное и легкое расчесывание волос препятствует равномерному распределению натуральных масел, в то время как чрезмерное усилие может стимулировать выработку дополнительного кожного жира. Поэтому точно определите, как часто вам нужно расчесывать волосы, и придерживайтесь такого распорядка.

Держите выпрямитель подальше

Старайтесь не пользоваться выпрямителем для волос, особенно если у вас жирные волосы. Хотя завитые пряди обычно придают больший объем прическе у корней, волосы быстро становятся жирными. Зимнее время идеально подходит, чтобы попрощаться с выпрямителем.