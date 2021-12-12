 

Путин заявил об утрате Россией в 1990-е годы значительной части суверенитета

12.12.2021, 20:20, Новости дня
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В 1990-е годы РФ утратила часть своего суверенитета, сообщил президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».

«Россия была в достаточно слабом состоянии. Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что РФ на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета», – цитирует его РИА «Новости».

Он также рассказал, что сепаратисты в 1990-е годы делали все, чтобы раскачать ситуацию в России.

«Когда я был директором ФСБ, я это видел. Определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, и бандитов, и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. И это для меня было абсолютным фактом», –  сказал глава государства.

Также он добавил, что Россия, кроме внутриполитических и социальных проблем, столкнулась в 1990-е годы с терроризмом, который шел извне.

«Фактически сепаратизм возник не на голом месте. Это все было в значительной степени связано с тяжелым наследием советского времени, с переселением народов… но этим воспользовались деструктивные элементы из-за границы. Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока… Страна, еще кроме всего прочего, кроме внутриполитических, экономических проблем, столкнулась еще и с агрессией международного терроризма, фактически с гражданской войной», – рассказал Путин.

Ранее Путин сообщил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.



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