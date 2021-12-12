Моргенштерн ответил на обвинение Мизулиной в получении указаний из-за рубежа

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валиев) ответил на обвинение в получении указаний из-за рубежа со стороны главы Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, а также обвинил ее в самопиаре.

Исполнитель выложил в Instagram сторис «секретный файл», о котором говорила Мизулина, где перечислены иностранные организации, а также указаны темы, на которые ему надо петь.

«Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ РФ не глупый и все понимает», – написал рэпер.

В воскресенье на YouTube-канале «А поговорить?» вышло интервью с главой Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Екатериной Мизулиной, в котором она заявила, что Моргенштерн, как и ряд других деятелей культуры, получает из-за рубежа денежные средства и «файлы» с указаниями тематик, которые нужно затрагивать в песнях.

«Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент – ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, – связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и победобесием – отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне», – рассказала Мизулина журналистке Ирине Шихман.

Ранее в Сети появилась новая песня Моргенштерна «Домой», в которой он рассказывает, как уехал из России, и ответил на обвинения в торговле наркотиками в соцсетях.