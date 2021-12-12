 

Найем: Гогилашвили нужно уволить и никогда не допускать к власти

12.12.2021, 20:12, Новости дня
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Гогилашвили нужно уволить и никогда не допускать к власти.

Посмотрел новое видео с замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили. Оно снято 24 ноября в Киеве.

Никому нельзя так вести себя с патрульными. А тем более человеку, который сам должен защищать закон. Это новый Кива. Мы со старым не разобрались, потому что он еще не сидит.

Александр не прошел испытание властью.

P.S. Только почитал его историю до назначения. Это подтверждает убеждение, что в большинстве своем сами правоохранительные органы причастны к изготовлению и распространению наркотиков.

Источник: Masi Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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