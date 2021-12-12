Врачи назвали симптом рака желудка, возникающий после еды

Врачи назвали симптом рака желудка, который возникает после еды. Речь идет о тошноте при отсутствии отравления или аллергической реакции.

Специалисты отмечают, что постоянная изжога или кислотный рефлюкс тоже могут сигнализировать об онкологии органа пищеварения. Дисфагия также в списке, которая возникает из-за проблем с глотанием пищи. У некоторых людей еда может даже прилипать к небу.

Следующим симптомом является несварение желудка, сопровождающееся болью и дискомфортом в области живота. При неправильной работе органов пищеварения может возникать частая отрыжка или вздутие живота, если же это повторяется длительное время, необходимо пройти обследование.

У людей с раком желудка при приеме пищи очень быстро наступает чувство насыщения из-за роста опухоли, что тоже является тревожным симптомом. Также у них пропадает аппетит, быстрыми темпами уменьшается вес, появляются уплотнения в области живота и болевые ощущения.

Источник: www.medikforum.ru