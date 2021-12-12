Врач-пульмонолог рассказал о шансе спасти жизнь Александру Градскому

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев пояснил о шансе спасти жизнь Александру Градскому. По его словам, легендарному музыканту стоило придерживаться постельного режима, а не находиться на съемках.

Александр Градский скончался 28 ноября. Официальной причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Многие коллеги артиста выдвигали свои версии случившегося, а Сергей Пурясев в студии программы «Звезды сошлись» подтвердил мнение большинства. Участие в шоу «Голос» усугубило состояние артиста, поэтому ему следовало в самом начале отказаться от съемок. Подумать о последствиях стоило и продюсерам вокального проекта, однако этого не произошло, и никто не предполагал, что все может закончиться трагедией.

Сергей Пурясев призвал и артистов, и обычных граждан бережнее относиться к своему здоровью и беречь себя. Если ситуацию не изменить, то шоу-бизнес будет продолжать терять таких талантливых людей, как Александр Градский.

Источник: gorodovoy.ru