Экономисты перечислили продукты, которые подорожают перед Новым годом

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12.12.2021, 19:56, Разное
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Экономисты Никита Масленников и Андрей Марголин перечислили продукты, которые больше других подорожают перед Новым годом. По их словам, средний новогодний чек вырос на 3,5 тысячи рублей.
В декабре поднимется цена на конфеты, краснее вино подорожает, но незначительно. Алкогольные напитки, наоборот, дешевеют, а вот на покупку свежих овощей и фруктов придется потратить больше. К ним относятся помидоры, салат, огурцы, подорожавшие на 19%.

Стоимость красной икры и рыбы тоже увеличится. Если сравнивать с ценниками на прошлой неделе, то к настоящему моменту икра подорожала на 2 000 рублей. На покупку деликатесов тоже стоит отложить большую сумму (+10-15%). Речь идет о колбасах и мясных полуфабрикатах. Наблюдается рост цен и на яйца. Примечательно, что эксперты прогнозируют сохранение предновогодних цен на указанные продукты и в январе, а стабилизации стоит ожидать лишь во втором квартале грядущего года.

По словам Андрея Марголина, ежегодно перед Новым годом растут цены на мандарины, овощи, шампанское, что случится и в нынешнем году. Также жителям РФ в этом году для салата «Оливье» придется потратить на 20% большую сумму, чем в прошлом году из-за подорожания продуктов для блюда.

Источник: ura.news



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