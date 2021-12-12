 

Мнение: Изменения в демографии Африна

12.12.2021, 19:54, Разное
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Спустя более чем 3 года со времен установления полного контроля Турции над Африном существенно изменилась его демография:

Курды до 2018 года – 90 +%
Курды сейчас: 30-35% (300 000)

Арабы до 2018 года – 5%
Арабы сейчас – 65 +% (460 000)

Цифры предоставлены Центром по правам человека в Африне – данные собирались в конце 2020-го года.

Как пишут сирийские источники, курды оказались в Африне этническим меньшинством впервые со времен Крестовых походов.
Отличная работа YPG, которая отказалась передать регион под контроль Асаду и предпочла сдать его Эрдогану. Результатом прекрасной политики в стиле "На зло Асаду отморожу уши" фактически сами себе организовали этническую чистку. Друг Реджеп с удовольcтвием принялся выдавливать курдов из Афина и замещать их арабами, чем усердно и занимается до сих пор, благо у него в Турции живет больше двух миллионов сирийских арабов, которых он предпочел бы спихнуть обратно в Сирию, желательно, на территорию, где проживают курды, чтобы размыть демографический состав населения на территориях, где курды являются этническим большинством.
Само собой, тоже самое он с удовольствием проделает и в Рожаве, если такая возможность подвернется. Руководство сирийских курдов в меру старательно работает над тем, чтобы такая возможность у Эрдогана появилась.

Подобные истории наглядно иллюстрируют причины того, почему у курдов нет своего государства.

Источник: Colonel Cassad



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