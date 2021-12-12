 

Мнение: Праздничный день?

12.12.2021, 19:40, Разное
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Сегодня, оказывается, День Конституции.

Хотя на самом-то деле 12 декабря 1993 года была принята Конституция, от которой сегодня живого места не осталось. Там заплата на заплате, лично я уже и не помню, сколько в нее повносили поправок, к примеру,  летом прошлого года…

Вот мне и интересно, сколько граждан России сегодня вспомнили про День Конституции? Сами вспомнили, без напоминания телевизора или интернета?

Ну а сколько россиян считают этот день реально праздничным?

Картинк отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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