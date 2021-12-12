 

В МИД Британии предупредили о последствиях в случае эскалации вокруг Украины

12.12.2021, 19:36, Новости дня
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Страны G7 заявили, что эскалация на Украине будет иметь последствия, сообщила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс на пресс-конференции в ходе саммита глав МИД G7.

«Мы ясно дали понять, что любое вторжение РФ на Украину будет иметь серьезные последствия, за которые придется дорого заплатить», – сказала Трасс, слова которой приводит британский МИД, передает РИА «Новости».

Она добавила, что государства G7 намерены укреплять экономические связи и связи в области безопасности, включая предоставление более честных и надежных инвестиций странам с низким и средним уровнем дохода.

Напомним, что Госдепартамент США заявил, что страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.

Ранее сообщалось, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.



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