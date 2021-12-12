Блинкен назвал «Северный поток – 2» рычагом воздействия на Россию

Газопровод «Северный поток – 2» вряд ли начнет функционировать в случае обострения ситуации вокруг Украины, трубопровод, по которому газ пока не идет, – это рычаг воздействия на Россию, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

«Если он (трубопровод) когда-то и начнет функционировать, крайне маловероятно и трудно представить, что это произойдет, если РФ возобновить агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия», – сказал Блинкен, информирует РИА «Новости». Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину стоит принимать во внимание данное обстоятельство при планировании своих дальнейших действий.

По его словам, сейчас «Северный поток – 2» – «это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ».

Напомним, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.