Главы МИД стран G7 предупредили Россию о “тяжелых последствиях” и “серьезной цене” за агрессию против Украины

“Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского Союза, едины в нашем осуждении наращивания военной мощи России и агрессивной риторики в отношении Украины. Призываем Россию снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности”, – говорится в обращении.

Дипломаты напомнили, что к тому же самому призывал президент США Джо Байден 7 декабря во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

“Мы подтверждаем нашу поддержку усилий Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на востоке Украины. Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и серьезную цену в ответ”, – заявили в G7.

Главы МИД стран “Большой семерки” подтвердили свою “непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее”.

“Мы приветствуем сдержанную позицию Украины. Мы будем интенсифицировать наше сотрудничество для нашего совместного и всестороннего ответа”, – сказано в заявлении.

Контекст:

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

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