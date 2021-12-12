Почему Путин лучший? – Личное мнение

Я была первой, кто открыла очевидную историческую правду, назвав Владимира Путина лучшим правителем России за тысячу лет.

Написав это несколько лет назад, меня мучил вопрос: почему так случилось? Почему именно Путин оказался объективно самым лучшим руководителем страны за всю её многовековую историю?



Фото: Соцсети

Сегодня меня осенило. Дошло, наконец, почему Владимир Путин лучший.

Утром сразу несколько СМИ сообщили о фильме про Президента, который выходит. Там есть такая цитата от первого лица страны:

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было».

В 90-е годы, когда оголтелые деятели проникли в мэрию Петербурга, Путину пришлось уволиться и кормить семью — подрабатывать, подвозя людей.

Это делали многие. Учёные, которым не нашлось места в новой России. Журналисты, высококвалифицированные рабочие, преподаватели и так далее.

Да кто этого не делал? Все лучшие люди страны, весь творческий, научный потенциал страны оказался в безвыходном положении.

Президент говорит, что ему неприятно вспоминать об этом. Но я вижу в этой детали объяснение, почему Путин смог стать лучшим правителем за всю историю нашего государства.

Смотрите, вот кто управлял нами с Рюрика и до Николая II? Потомственные князья, далёкие от народа.

Что им был народ? Они ж элита. Голубая кровь, помазанники и так далее.

Потом власть захватили революционеры, которые так же были далеки от народа. После них страной стали править партийные функционеры, чуть ли не с детства делавшие карьеру в закрытых кабинетах партийных организаций.

Им тоже не было дела до нас — народа. У них всё было через спецраспределители чёрной икры.

И только Путин пришёл во власть простым человеком. Он — представитель народа, нас с вами, а не элиты или партийной верхушки.

Именно то, что Президент познал и увольнение, и безысходность, когда не знаешь, как содержать семью, позволило стать ему лучшим.

Конечно, трудные годы никто вспоминать не хочет. Но и забывать то время нельзя, потому что оно, Владимир Владимирович, сделало вас тем, кем вы стали.

И это — хорошо.

Хотели бы, чтобы Путин подвёз вас? О чём бы поболтали с ним?

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