Страдающий болезнью Паркинсона Вячеслав Зайцев прокомментировал свое состояние

Модельер Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркинсона, а в октябре нынешнего года оказался в больнице. На днях он появился на публике и в эфире программы «Ты не поверишь!» пояснил о своем состоянии.

Тело Вячеслава Зайцева частично парализовано, из-за чего возникли трудности с речью и передвижением. После госпитализации его состояние улучшилось, о чем говорит его недавний выход в свет. Как оказалось, он восстановил речь и может самостоятельно кушать, хотя ранее помощникам приходилось кормить его с ложечки. Несмотря на то, что модельер передвигается только с посторонней помощью, он не унывает, радуясь вышесказанным переменам. Журналистам он рассказал, что его заболевание серьезное, и оно прогрессирует.



Изображение взято с: YouTube

Многие коллеги Вячеслава Зайцева осуждают его близких за то, что они отправляют модельера на светские мероприятия, считая, что ему нужен покой, а не вечеринки. Они называют это издевательством. Также многие возмущены, что сын модельера не оказывает ему поддержку. На это наследник Зайцева отвечает встречным обвинением в адрес экс-директора Дома Моды Николая Головина, который видел ухудшение состояния его отца, но не пытался помочь.

Источник: www.starhit.ru