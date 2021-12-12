 

Мнение: Наружная реклама

12.12.2021, 19:10, Разное
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Специальный советник президента ЦАР подрядился на наружную рекламу "Все майки.Ру" ЧВК "Вагнер".

Источник: Colonel Cassad



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