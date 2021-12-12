Мнение: Отход

В российской пропаганде начинает прослеживаться определенный отход от недавно еще бронированной линии партии. На днях РИА Новости опубликовало несколько пространный материал под любопытным названием «Это уже факт: корпорации используют вирус для захвата мира». Выступил Пушков с фразой «БигФарма уже вошла во вкус». Есть и другие интересные нюансы.

Гадание по шевелению бровей начальства — вещь увлекательная и в практической жизни почти бесполезная. Однако нужно понимать, что целью российской номенклатуры в проекте «новой нормальности» было выторговать себе место, позволяющее переместиться из «нормальности старой» с минимальной потерей украденного у народа и страны. Для чего, конечно, нужно было выполнить целый ряд условий, причем достаточно жесткого характера.

Судя по всему, Кремль не справляется с выполнением этих условий, что неизбежно отодвигает его на более низкие позиции в будущих мировых раскладах. Настолько низких, что смысл участия в проекте теряется.

Понятно, что возникает вопрос: что дальше? Продолжать убивать страну по проекту ВОЗ или притормозить?

В целом у кремлевских никаких душевных терзаний относительно истребления народа и страны, конечно, нет и быть не может. Зверье и нелюди, сидящие у власти, далеки от таких категорий. Их интересуют только они и то, что они считают своим. Угроза утраты «своего» для них куда важнее интересов страны.

Похоже, что теперь те, кто проводит политику ВОЗ на уничтожение страны и превращение ее в корпоративный полигон, начинают испытывать противодействие со стороны другой части российской знати. Которая не вписывается в «новую нормальность» и будет ею сожрана. Это вполне реальный сюжет, так как в России жестко зафиксирована дихотомия «власть-собственность». Утрата власти автоматически ведет к конфискации нажитого. Ликвидация государства и изъятие его функций в ведение корпораций — суть «новой нормальности». Это означает утрату кремлевскими власти, а значит — и собственности. Встраивание в «новую нормальность» подразумевало гарантии сохранения того и другого, но неспособность выдержать сценарий перехода (а мы видим, что несмотря на жесточайший террор Кремль не в состоянии вакцинировать нормативное количество людей, которые отчаянно сопротивляются через бойкот и саботаж любых попыток загнать их в цифровые стойла) — это делает любые гарантии кремлевским эфемерными. Раз вы не способны исполнять наши указания, почему мы должны гарантировать вам безопасность? – Вполне резонный вопрос, который зададут западные фашисты фашистам российским.

Поэтому начинаются попытки «перевести стрелки». Это не мы, это они виноваты! А раз так, то надо заканчивать вс эту пандемию в России!

Идея хорошая. Только не стоит забывать, что ответственность за гибель более миллиона людей никуда не девается. И отвечать за геноцид все равно придется. Кроме того, неясно, что будет с теми, кто непосредственно принимал участие в исполнении преступных указаний извне. Какое наказание должен понести президент за то, что сбежал и бросил страну?

Так просто взять и остановить нынешний кошмар не получится. Даже если они попытаются это сделать. Многое уже разрушено необратимо.

Но главное — у России как не было, так и нет собственного проекта развития. Именно это вынуждает российскую знать встраиваться в чужие проекты. И как быть с этим — тоже неизвестно.

В общем, то, что в Кремле начинают думать, как бы им выскочить из того тупика, в который они залезли сами — это хорошо. Но уже недостаточно.

—