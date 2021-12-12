 

Мнение: США больше не верят, что Россия может напасть на Украину?

12.12.2021, 18:56, Разное
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Даже бывший посол США в России Майкл Макфол говорит, что войны России с Украиной не будет. Но по-прежнему много разговоров о возможном нападении России на Украину. Как много разговоров о видео-переговорах президентов России и США.

Между тем, США отложили принятие пакета военной помощи Украине. Речь шла про 200 млн долларов. Документ об этом пакете лежит на столе президента США недели три-четыре. Ожидалось, что Байден объявит о помощи Украине «на отражение нападения России» еще на прошлой недели.

NBC утверждают, что на эти 200 млн. долларов Украина планировала получить системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, боеприпасы и медикаменты.

Но Байден о помощи Украине так и не объявил. Видимо, в Белом доме получили новые разведданные и убедились, что Россия не планирует нападать на Украину. Ну а раз не будет нападения, видимо, решили, что нет и смысла выделять деньги на отражение нападения.

Так или не так?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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