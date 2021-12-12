Мнение: Правильные формулировки

В письмах мы всегда придираемся к формулировкам авторов, когда те описывают свое отношение к героям.

Это потому, что такие формулировки – самое главное.

От правильной формулировки вашего отношения к человеку зависит динамика его отношения к вам.

Вы никогда не получите отрицательной динамики, если научитесь правильно формулировать все, что касается вашего отношения.

Но чтобы правильно сформулировать это мало одной рефлексии.

Рефлексия позволяет осознать свое отношение, а “правильная формулировка” появляется, когда вы понимаете, что в вашем отношении мимо границ и почему.

Возьмем самый последний пример, из вчерашнего письма.

Автор пишет: “Скажу честно – в начале я скорее давала ему шанс раз он так влюблен, но прошло 4 месяца и теперь я люблю его. И дочку хочу”.

До этого автор описывает разницу ОЗ не в свою пользу, свое неверие, что мужчина может ею заинтересоваться, но все ее попытки выглядеть скромной и трезво мыслящей проваливаются после формулировки, что она “давала ему шанс, раз он так влюблен”.

Никогда не думайте, что формулировки такого рода бывают случайными. Заходы сверху границ никогда не бывают случайными. Они бывают только тогда, когда человек не видит границы, не понимает, что они намного ниже, чем он себя позиционирует. По этой причине по такой формулировке сразу видно неадекватное отношение автора к ситуации.

Она “дает герою шанс, раз он так влюблен” и поэтому лишается своего шанса на отношения.

Обратите внимание, у любых почти отношений, которые начались, есть шанс.

Этот шанс зависит от контекста: от ваших ОЗ, от совпадения интересов, от возможности интеграции в жизнь друг друга, но, если у вас хорошие границы, вы впишетесь в любой контекст.

Хорошие границы (= чувство границ) позволяют получить положительную динамику в любом поле отношений, даже в таком, где у вас изначально всего одна клетка, то есть очень маленькое КП.

Но если границы у вас плохие, вам нужно иметь преимущество ОЗ, чтобы динамика была положительной.

Плохие формулировки – индикатор плохих границ и, работая над формулировками, вы можете свои границы улучшить.

Но плохие формулировка – не просто индикатор, они еще толкают человека на ходы в черном поле.

Формулировка своего отношения к герою – это как раз то, как автор видит свое красное поле.

Если это “дать шанс влюбленному”, очевидно, что воображаемое красное поле огромно, автор видит себя плюсом в дисбалансе. А чем занимается плюс в дисбалансе, когда хочет дать шанс? Старается снизить свой плюс и чем-то его компенсировать.

На нашем языке это называется “слив”.

Когда женщина – минус в дисбалансе, как эта автор, но изо всех сил старается снизить свой воображаемый плюс, да еще и компенсировать его, то она будет вести себя наоборот от того, как нужно.

Мало того, что автор сама себя накрутила, чтобы влюбиться в парня сильней, она еще и шагов делала намного больше, чем нужно, совершенно этого не замечая, поскольку ей казалось, что плюс – это она и ей надо быть как можно теплее.

ЗВ тем и вреден, что если вы воображаете, что сами тормозите развитие, вы будете совершать много лишних шагов, говорить много лишних слов, не замечать свои щипцы.

Вот что пишет автор:

“В июне мне сообщили что отправляют в полугодовую командировку в Москву. Д очень обрадовался, сказал что уже давно не ходил на свидания и ждал меня. И я подумала «а вдруг?». Мне очень хотелось семью и детей, а он часто в переписке говорил что ему тоже очень хочется семью.

В июле я приехала в Москву и все очень быстро закрутилось, он был очень горячим, цветы, шампанское, почти переехал ко мне в гостиницу, говорил что дочку хочет. Я была очень счастлива и тоже старалась быть самой теплой и заботливой”.

Давайте посмотрим.

“Очень обрадовался” пишет автор про мужчину, который сам не собирался ехать к ней.

Если бы она не держала фокус на своем воображаемом плюсе под ЗВ, она бы не считала, что осчастливила героя.

Целый месяц она растила его фигуру, воображая, как он томится и ждет, и мотивировала себя дать ему шанс. Она совсем не была готова к тому, что ее крыша может улететь, а его даже не шелохнуться от встречи.

“Давно не ходил на свидания и ждал меня”.

Эта фраза буквально означает, что герой беспокоится, что забыл как ходят на свидания. То есть он не уверен, что у него получится быть достаточно романтичным. Скорее всего он был уверен, что автор едет только ради него. Он поделился своими сомнениями, а автор накормила этим корону и надела на героя колпачок.

Поэтому “цветы, шампанское” показались ей большими вложениями, а то, что он оставался ночевать у нее в гостинице – большими шагами. Она стала думать про дочку, дала себе разрешение на любовь, но это не самое плохое.

Главное, что уже в то время с ее стороны было много щипцов, потому что щипцов всегда много, когда вы преувеличиваете свою значимость.

Если вы преувеличиваете свою значимость, щипцы неизбежны.

Вы все время считаете, что человек “хочет, но молчит”, обижается на недостаток внимания, счастлив оказаться полезным. Вы будете обращать к нему намного больше предложений, чем ему надо, и это будут щипцы.

Преувеличивать значимость свою – это значит плохо видеть границы, принимать закрытые границы за открытые, лезть в окно, когда закрыта дверь.

Значимость свою люди преувеличивают только из-за нужды. Если нужды нет, они хорошо видят свою значимость, а как только вы начинаете воображать чью-то влюбленность, будьте уверены, ваша нужда растет.

Так и получилось у автора. Пока она была окрыленной и порхала, у мужчины ее рос страх из-за ее щипцов.

Только страхом может быть продиктована длинная Оправдашка, что он боится остаться виноватым, если она переедет по работе в Москву, а у них ничего не сложится. Это значит он убежден, что она раскатала губу и запланировала совместное будущее. Когда-то он выразил радость, что она едет сюда на полгода работать, но теперь все поменялось и он уже совсем не рад.

Автора это шокировало, потому что все это время она не замечала своих щипцов и своего паровоза. А как она могла заметить это, если была уверена, что дает влюбленному шанс?

Насколько внимательней, деликатней и приятней для героя она была бы, если бы видела реальное положение вещей? В этом случае у их отношений был бы шанс.

Реальное видение хорошо еще тем, что вы никогда не будете тратить время на бесперспективные отношения. И совсем другое дело, когда вместо видения у вас иллюзии своей высокой значимости.

Каким образом автору помогла бы работа над формулировкой?

Она должна была отрефлексировать, что хочет дать шанс влюбленному мальчику и спросить себя: “А как я могу дать шанс тому, кто ни о чем меня не умоляет?” Ответить себе: “Никак”. Дальше спросить: “А зачем я хочу притвориться, будто даю шанс?” Ответить себе: “Чтобы воображать себя величественной”. Вот этот момент и называется “снять корону” – отрефлексировать, что вам хочется казаться себе намного больше и успешнее, чем вы есть. А любить себя и защищать надо такой, как есть. В данном случае растерянной, испуганной, с тикающими часиками. Вот такой себе надо стать опорой и ни в коем случае себя не предавать, не сливать, вести себя так, чтобы уважение к вам и интерес у симпатичного вам человека рос, а не падал.

Вот вам еще, друзья, несколько задач на формулировки. Это фрагменты из писем.

Опишите, что не так, и как это связано с отрицательной динамикой в отношениях.

leoneo18

“Он мой ровесник, по ОЗ- мы с ним одинаковы. Он совсем не подходил под мои критерии того самого мужчины. Он строил дом, сам. И ему было неважно во что он одет, на какой машине он ездит, и в общем был очень простой для меня. Сначала я воспринимала эти отношения как просто секс и развлечение. Всякий раз выбирала между встречей с друзьями и временем с ним- друзей. Когда он обмолвился, чтобы я пожила в его доме какое-то время, я подумала – там даже дверей в туалет нет, как я буду там жить, да ещё и с друзьями не видеться, не тусоваться, нет нет. Но мне очень нравилось как мы с ним проводили время, музыка фильмы- нам нравилось одно и то же. И он умел делать другим хорошо, я чувствовала его фокус на себе. В плане секса- это были самые прекрасные отношения в моей жизни, я лучше и представить не могла. Что меня отпугивало- так его неустроенность в плане быта, и отсутствие финансовой поддержки- он считал что расходы между М и Ж все делятся пополам, что в мои представления принцессы никак не укладывалось. Но постепенно я начала влюбляться. По истечении 2 месяцев мне захотелось проводить время у него все больше, вкладываться в быт. А он уже как будто остыл. Или перевложился за эти два месяца пока я строила из себя принцессу. Потом случилась ситуация, когда мои анализы ухудшились, врач опять подняла вопрос про беременность и предложила варианты- заморозка или использование донора. Я решила поговорить с В. Разговоров было три с промежутками в несколько месяцев. В первый раз я просто рассказала про свою ситуацию, он сразу сказал что детей не хочет”.

katust

Ему 35 лет, работает инженером, очень много знает, практичный, любознательный. Он сразу как-то серьезно был настроен – хотел семью и детей. Я тоже, но из-за того что была до этого долго в отношениях, о семье и детях с другим человеком вообще не думала и хотела хорошо проводить время и чтоб был взаимный интерес, удобство.

Вначале старалась быть активной, не только отзываться на его предложения, но и самой придумывать интересное. Не могу сказать, что все было гладко. Но в конечном итоге нам было весело, появился совместный досуг, даже какое-то время вместе пожили, поездили в путешествия. Позвал замуж. Но мне хотелось романтики и предложения с кольцом. Он сказал, что понял, но так ничего не сделал.

Потом у него закончилась работа и он решил переехать обратно в свой город, где мы познакомились. Я переживала сильно и говорила, что это скорее всего приведёт к расставанию. Он сказал, что это временно и тем более нужна квартира побольше. Другой город рядом, ездить можно, хоть и муторно.

Так прошло полгода, он ездил ко мне, я к нему. Меня жутко бесило, что мы живем не вместе и было тяжело организовать быт. Потом я приняла как факт, что мы не съехались, кольца нет и стала злиться ещё больше. Точнее я «шутила» на тему того, что «когда же он женится!» и «надо было мне выбрать парня из другого города.» Он смеялся шуткам. Потом я сказала «если предложение и совместная жизнь не произойдёт, мне придётся уйти.» Он сказал «Я понял.»

Есть ещё один момент из-за которого мы не съезжались. Он хотел изначально платить большую часть аренды, но потом сказал, что надо платить пополам, он и так платит в поездках больше, за досуг тоже. Я была непоследовательна, то соглашалась, то отказывалась, предлагала варианты.

Я зарабатываю больше него, но не намного и у него более стабильная работа. Меня обижал тот факт, что он каждый раз говорит, что он бы хотел, чтобы я вкладывалась финансово – мы многое делили пополам, он платил за рестораны и досуг, что до встречи с ним мне казалось нормой. А с ним нет.

По рассказам с бывшими он платил бОльшую часть, что меня тоже задевало.

