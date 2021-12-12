 

Экс-премьер Литвы придумал способ давления на Лукашенко

12.12.2021, 18:52, Новости дня
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Чтобы решить сложившийся кризис вокруг продолжающегося транзита продукции «Беларуськалия» через Литву, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните должна не соглашаться на отставку министров иностранных дел и транспорта, написал бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс в своем аккаунте в Facebook.

«У премьера есть возможность эффективно разрешить этот трудно объяснимый политический кризис, для которого нет никакого основания… Она должна объявить, что не принимает отставки министров и уже на этой неделе принять решения, что из-за угроз национальной безопасности и репутации государства транзит прекращается с 1 января», – цитирует его РИА «Новости».

Кубилюс также выразил мнение, что правительство чересчур эмоционально отреагировало на критику.

В пятницу глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом белорусских грузов через территорию Литвы.

Ранее лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.

Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.



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