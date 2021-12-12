 

Нацбанк Украины ввел в обращение монету “Год тигра”

12.12.2021, 18:44, Новости дня
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Монета посвящена символу 2022 года по восточному календарю, уточнили в НБУ.

На аверсе монеты по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на тигра. На реверсе монеты изображен тигр, которого окружают символы четырех времен года: снежинки, цветы, плоды и ветви.

Монета из нейзильбера выпущена тиражом 50 тыс. экземпляров.

Фото: bank.gov.ua
Контекст:

За последние месяцы НБУ выпустил памятные монеты, посвященные погибшему на Донбассе певцу, Герою Украины Василию Слипаку, первому главе ОУН Евгению Коновальцу, маякам Украины, 30-летию независимости страны, 80-летию трагедии в Бабьем Яру и другие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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