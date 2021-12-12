 

17-летняя дочь Хайди Клум обнажила пышную грудь во время фотосесcии

12.12.2021, 18:44, Новости дня
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Вместо подписи к публикации Клум оставила эмодзи “сердце” фиолетового цвета.

“Исключительно красивая”, – написал пользователь armani_x_____mcmlxxv.

“Дочь вся в маму”, – отметила elahehtaraghi.

“Ей достались некоторые бонусы от мамы”, – прокомментировал jonny_ccc.

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Публикация от Leni Olumi Klum (@leniklum)

Контекст:

Лени Олуми Клум родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. В 16 лет она вместе с мамой снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года Лени приняла участие в показе Dolce & Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.

В сентябре 2021 года дочь Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел немецкий ретейлер About You. На этом показе она работала не только моделью, но и дебютировала как дизайнер, представив свою первую коллаборацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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