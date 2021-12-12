“Закончилась эпоха кумовства”. Разумков прокомментировал скандал с замглавы МВД Гогилашвили

“Это муж Марии Левченко, которая является помощником президента Украины, которая работает с Владимиром Зеленским много лет. Он не имеет профильного образования, он высшее образование получил лишь в 2019 году. Мне сегодня пришло в голову, что у нас, наконец, закончилась эпоха кумовства, а перешли на мужей и помощников”, – сказал он.

Экс-спикер Рады считает, что Гогилашвили должен быть уволен, причем без назначения “в Министерство социальной политики заместителем, в Министерство обороны заместителем, на какую-то другую должность в Офис президента”.

“Я не понимаю, в чем тут разбираться? Заместитель министра внутренних дел приехал, остановили его, потому что должны были остановить на блокпосту в Донецкой области. Там война продолжается. Если он этого не знает, то может почитать в интернете. Его остановили сотрудники правоохранительных органов. Здесь не надо проводить какое-то внутреннее расследование, здесь все это на столе, вся информация, как он себе вел. И сейчас, насколько мне известно, на этих ребят, которые снимали это видео, оказывается давление, их хотят уволить из правоохранительных органов, потому что они как-то не так разговаривали”, – объяснил Разумков.

По его словам, полицейские, которые остановили чиновника, “себя вели максимально корректно, в отличие от заместителя министра внутренних дел”.

“Если министр не подаст на увольнение данное лицо, то на репутации МВД можно ставить крест, потому что у нас тогда какие-то личные отношения и родство. Они будут непосредственно влиять на то, кто может занимать должность, а кто нет”, – подчеркнул Разумков.

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта в участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

“У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким …балом, как у меня, – он один всего. […] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет”, – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Позже появилась еще одна запись общения замминистра с остановившими его полицейскими. На видео Гогилашвили спрашивает у полицейского: “Узнал меня или нет? Очень х…ево, начальство не узнаешь, блин. Заместитель министра внутренних дел. Так понятно? Что ты прыгаешь на капот? Ты что, бл…дь, тупой что ли?”. На замечание патрульного, зачем Гогилашвили так общается, тот сказал: “Ты что, совсем ох…ел, я не понимаю. Что с тобой? Тебя припудрило?”

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был “излишне эмоционален” и извинился за свое поведение.

В 2020 году Зеленский называл жену Гогилашвили Марию Левченко в числе лиц, которым доверяет, сообщает “ВВС News Україна”.

12 декабря президент призвал уволить Гогилашвили.

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание “Бабель” писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

По информации экс-нардепа Борислава Березы, у Гогилашвили есть гражданство России.

—