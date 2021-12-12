 

Николай Валуев: “Российские шахматисты должны чаще применять волжский гамбит”

12.12.2021, 18:31, Разное
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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам. По мнению парламентария, российского спортсмена подвело чрезмерное увлечение иностранными дебютными идеями.

«Читаю протоколы матчей: испанская партия, берлинская защита, каталонское начало … Это ж не просто иностранные разработки, так они еще и от наших потенциальных врагов – стран НАТО», — раскритиковал игру Непомнящего депутат Госдумы.

«Что я совсем не понимаю: как можно против Магнуссона играть скандинавскую защиту?! Понятно же, что норвежцу родные стены помогут», — возмутился Валуев.

Политик уверен, что российские шахматисты вернут себе лидирующие позиции, если начнут активней использовать отечественные дебюты.

«Считаю, что граждане России обязаны чаще применять волжский гамбит, русскую партию или защиту Чигорина», — заявил Валуев.

Депутат пообещал подготовить законопроект об импортозамещении шахматных дебютов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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