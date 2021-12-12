Врачи назвали три малозаметных признака жировой болезни печени

Врачи из British Liver Trust назвали три признака жировой болезни печени (ЖБП), которые на первый взгляд являются незначительными. При их появлении следует обратиться в больницу и пройти обследование.

В большинстве случаев жировая болезнь печени или другие заболевания органа диагностируются на поздних стадиях, когда вылечиться практически невозможно. Именно поэтому людям стоит обращать внимание на первые «звоночки», сигнализирующие о неправильной работе железы.

При развитии жировой болезни печени у человека меняется структура и цвет стула. В таком состоянии обычно он темный, такой же оттенок приобретает и моча. Вторым признаком названа энцефалопатия, или периоды замешательства или проблем с памятью. Также к симптомам относится желтизна глазного яблока и кожных покровов, появление синяков при малейшем воздействии, отек в нижней части живота, тошнота и рвота кровью, кожный зуд.

Причиной развития ЖБП может быть неправильное питание, когда в рационе присутствуют блюда и продукты с высоким содержанием сахара. Употребление алкоголя тоже негативно влияет на работу и состояние органа, как и ожирение. Стоит учитывать это, придерживаясь здорового образа жизни, заниматься спортом и реагировать на сигналы организма.

Источник: www.medikforum.ru