 

Врачи назвали три малозаметных признака жировой болезни печени

12.12.2021, 18:30, Разное
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Врачи из British Liver Trust назвали три признака жировой болезни печени (ЖБП), которые на первый взгляд являются незначительными. При их появлении следует обратиться в больницу и пройти обследование.
В большинстве случаев жировая болезнь печени или другие заболевания органа диагностируются на поздних стадиях, когда вылечиться практически невозможно. Именно поэтому людям стоит обращать внимание на первые «звоночки», сигнализирующие о неправильной работе железы.

При развитии жировой болезни печени у человека меняется структура и цвет стула. В таком состоянии обычно он темный, такой же оттенок приобретает и моча. Вторым признаком названа энцефалопатия, или периоды замешательства или проблем с памятью. Также к симптомам относится желтизна глазного яблока и кожных покровов, появление синяков при малейшем воздействии, отек в нижней части живота, тошнота и рвота кровью, кожный зуд.

Причиной развития ЖБП может быть неправильное питание, когда в рационе присутствуют блюда и продукты с высоким содержанием сахара. Употребление алкоголя тоже негативно влияет на работу и состояние органа, как и ожирение. Стоит учитывать это, придерживаясь здорового образа жизни, заниматься спортом и реагировать на сигналы организма.

Источник: www.medikforum.ru



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