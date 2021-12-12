Появились новые данные об умных часах Huawei Watch D

По мнению экспертов, данное событие произошло случайно. Изображение от новой модели умных часов Huawei Watch D несанкционированно попало в сеть. А так как на нем указаны и некоторые технические характеристики указаны, это дало пищу для размышления в среде специалистов.

В частности, нашло подтверждение некогда сделанного предположения о том, что в этой модели умных часов разработчик обеспечит функцию измерения артериального давления владельца.

Другие источники подтвердили, что смарт-гаджет получил сертификат медицинского прибора второго типа. Об остальном мы узнаем во время презентации, которую производитель может провести в ближайшее время. Итак, ждем официального мероприятия.