 

Появились новые данные об умных часах Huawei Watch D

12.12.2021, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По мнению экспертов, данное событие произошло случайно. Изображение от новой модели умных часов Huawei Watch D несанкционированно попало в сеть. А так как на нем указаны и некоторые технические характеристики указаны, это дало пищу для размышления в среде специалистов.

В частности, нашло подтверждение некогда сделанного предположения о том, что в этой модели умных часов разработчик обеспечит функцию измерения артериального давления владельца.

Другие источники подтвердили, что смарт-гаджет получил сертификат медицинского прибора второго типа. Об остальном мы узнаем во время презентации, которую производитель может провести в ближайшее время. Итак, ждем официального мероприятия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Россия ограничила ввоз лимонов из Турции

18.12 / WP – инаугурация Байдена пройдёт в малолюдной обстановке

28.10 / Бабкин записал с 10-летней дочерью песню на английском языке

24.09 / ФСБ объявило о задержании гражданина Узбекистана, который якобы был агентом украинских правоохранителей

05.08 / Германия отреагировала на просьбу Тихановской повлиять на Лукашенко

25.11 / Китай вывел на орбиту 6G-спутник

31.07 / Welt – Германия потребовала от фонда поддержки «Белых касок» вернуть ей часть пожертвованных средств

25.10 / Кудрин допустил крупные потери бюджета на фоне коронавируса

04.07 / В Киеве произошла перестрелка, есть пострадавшие

01.08 / “Такие эмоции заслуживают только лучшие родители”. Футболист Зинченко и его жена раскрыли пол будущего ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика