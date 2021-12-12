 

В Королеве ребенок попал под поезд на тюбинге

12.12.2021, 18:08, Новости дня
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Девочка получила травмы головы после того, как вылетела на железнодорожные пути, катаясь на тюбинге в подмосковном Королеве, сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Пятилетняя девочка каталась с родителями с горки на тюбинге, при наезде на бугор тюбинг изменил направление движения и поехал в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей. В результате ребенок получил травму головы, ударившись о колесо поезда, и был госпитализирован, в больнице ему была оказана необходимая медицинская помощь», – отметила она, передает ТАСС.

Ведомство начало доследственную проверку.

Отдельную проверку проведет и подмосковная прокуратура, уточнили в пресс-службе. «Будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», – добавили в прокуратуре.

Напомним, что в Иркутской области женщина, катающаяся на прикрепленной к автомобилю «ватрушке» погибла при столкновении с другой машиной.



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