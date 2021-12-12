В Пушкине задержали изнасиловавшего девочку мигранта

В Пушкине задержали мигранта, который изнасиловал 14-летнюю девочку, он не состоял на миграционном учете, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Спустя почти месяц полицейским удалось поймать безработного 25-летнего гражданина Узбекистана, который надругался над 14-летней школьницей. У молодого человека, не состоящего на миграционном учете, изъяли четыре мобильных телефона. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего», – информирует 78.ru.

Ранее был вынесен приговор жителю Нижегородской области за совершение действий сексуального характера против 12-летней девочки и ее убийство.