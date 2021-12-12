Испанского епископа, который отрекся от сана ради писательницы эротических романов, лишили полномочий

Об этом говорится в заявлении епископства Сольсоны (муниципалитет в Каталонии), которое было обнародовано 11 декабря.

В заявлении сказано, что 22 ноября 52-летний Новелл вступил в гражданский брак с психологом и писательницей Кабальоль.

Этот факт в епископстве считают серьезным и объясняют, что любой священнослужитель, который желает жениться, даже если речь только о гражданском браке, подлежит лишению полномочий.

“Это означает, что Ксавье Новелл, сохраняя свой статус епископа, не может выполнять какие-либо функции, вытекающие из такого статуса; среди прочего, запрещено совершать причастия и любая обучающая деятельность, как публично, так и конфиденциально”, – сказано в заявлении.

Покинув службу в церкви, Новелл нашел работу в сельско-хозяйственной компании, которая производит препараты для искусственного осеменения свиней, сообщает El Mundo. Издание сообщает, что информация о свадьбе пары совпала со слухами о беременности Кабальоль.

Контекст:

Новелл стал епископом в возрасте 41 года, став самым молодым епископом Испании. О том, что он решил отречься от сана ради Кабальоль, стало известно в сентябре. СМИ выяснили, что его отношения с писательницей начались “с вопроса экзорцизма и сатанизма”. Источники журналистов утверждали, что в епископате все “в смятении”. Ведь случаи, когда высокопоставленные священнослужители отказывались от сана ради любви, были и раньше, однако не при таких обстоятельствах, объясняет АВС.

Кабальоль 38 лет, она – автор трилогии “Амнезия” и книгу “Ад Габриэля в похоти”. Книги трилогии являются эротическими романами и имеют ценз 18+. В аннотации к “Аду Габриэля” читателю обещают “путешествие в садизм, безумие и похоть, борьбу добра и зла, Бога и сатаны”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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