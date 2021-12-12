 

В Совбезе заявили об антироссийской и антикитайской направленности «саммита за демократию»

12.12.2021, 17:24, Новости дня
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Состоявшийся «саммит за демократию», организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность, главной его целью для американских элит было убедить себя в том, что весь мир по-прежнему равняется на США, сообщил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

«Саммит за демократию» несет в себе антироссийский и антикитайский заряд», – рассказал он «Российской газете».

Он также добавил, что «американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон».

Аверьянов заявил, что США, не пригласив Венгрию на «Саммит за демократию», фактически открыто нанесли удар по Евросоюзу. Он напомнил, что на саммит приглашение не получили Венгрия и Турция – «близкие партнеры» США и НАТО.

«Венгрия – государство Евросоюза, членство в котором автоматически предполагает соответствие страны критериям демократии, как ее понимают на Западе. То есть получается, что Белый дом заявляет Брюсселю, что в составе ЕС есть недемократическое государство. Фактически открыто наносит удар по Евросоюзу», – сказал Аверьянов.

Он добавил, что «Турция – один из старейших военно-политических союзников США в рамках Североатлантического альянса. Руководство НАТО практически каждый день выступает с заявлениями о том, что альянс защищает демократию. А теперь Вашингтон признает, что в рядах НАТО есть недемократический режим. Кстати, Белый дом четко дает понять, что даже приглашение на саммит – это не признание того, что страна демократическая».

Виртуальный «Саммит за демократию», организованный США с участием более чем 100 стран, но без РФ и Китая, прошел несколько дней назад. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».



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