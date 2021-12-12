 

Ученые выяснили, во сколько раз «омикрон» может снизить эффективность Pfizer

12.12.2021, 17:24, Новости дня
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Вариант COVID-19 «омикрон» может в 32 и более раз снизить способность вакцины Pfizer/BioNTech к нейтрализации вируса, свидетельствую данные исследования гонконгских ученых.

«Недавнее исследование, совместно проведенное медицинским факультетом LKS Гонконгского университета (HKUMed) и медицинским факультетом Китайского университета Гонконга (CU Medicine), показало, что «омикрон», последний вариант COVID-19, может значительно снизить способность вакцины Pfizer/BioNTech (BNT162b2) к нейтрализации вируса в 32 и более раз», – говорится в заявлении университета, информирует РИА «Новости».

Сообщается, что специалисты проводят аналогичный тест и другой используемой в Гонконге вакцины – CoronaVac китайского фармгиганта Sinovac, результаты которого будут вскоре опубликованы. Ожидается, что исследования вакцины CoronaVac также продемонстрируют снижение ее эффективности, так как уровень вырабатываемых при ее помощи нейтрализующих антител был ниже, чем у Pfizer/BioNTech даже против предыдущих вариантов SARS-CoV-2.

Ранее ученые из ЮАР выяснили, что эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма «омикрон» составляет 22,5%.



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