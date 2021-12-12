 

В Совбезе посоветовали США созвать у себя внутренний «форум за демократию»

12.12.2021, 17:24, Новости дня
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Вместо того чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы, сообщил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

«Прежде чем поучать весь мир, Вашингтону хорошо было бы созвать у себя дома какой-нибудь внутренний форум за демократию в США и обсудить на нем весь массив проблем, которые не позволяют считать их нынешнее государственное устройство демократическим», – сказал Аверьянов «Российской газете».

Одной из тем такого обсуждения могла бы стать архаичная избирательная система США, «в рамках которой миллионы дееспособных граждан лишены права волеизъявления, а победить на президентских выборах может кандидат, набравший меньшее число голосов», добавил он.

Аверьянов также отметил, что есть основание полагать, что неправительственные организации будут формировать для Вашингтона рекомендации, какие страны признавать демократическими, а какие нет, чтобы США могли вмешиваться в их внутренние дела. «Неправительственные организации традиционно находятся в авангарде американских геополитических авантюр, в том числе «цветных революций», – добавил он.

По его словам, США фактически закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам», – сказал он.

«Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ», – подчеркнул Аверьянов.

Ранее Аверьянов заявил, что состоявшийся «саммит за демократию», организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность, главной его целью для американских элит было убедить себя в том, что весь мир по-прежнему равняется на США.

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».



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