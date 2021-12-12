Бутусов: Прошлое Гогилашвили почти полностью покрыто тайной. Дружбы с Зеленским оказалось достаточно, чтобы его назначили на высокую государственную должность

Что произошло на блок-посту “Долина”? Замминистра внутренних дел Гогилашвили напал на капитана полиции Васенкова, используя охрану спецназа ГУР МО и бронеавтомобиль посольства США.

Источники “Цензор.НЕТ” сообщили о деталях происшедшего на блок-посту операции Объединенных сил с замминистра, согласно опубликованному видео.

Это случилось в 16.00 8 декабря на блок-посту “Долина” Краматорского района Донецкой области. На блок-пост со стороны Харьковской области заехали две машины с гражданскими номерами – Toyota Land Cruiser 200 серого цвета, и Volkswagen Tuareg черного цвета, в которых находились люди в гражданской одежде.

Машины были остановлены для проверки документов капитаном полиции полка особого назначения “Киев” Константином Васенковым. Вместо предъявления документов согласно требованию Васенкова, и ожидания результатов проверки, люди выскочили из машины и начали выяснять у Васенкова почему их не пропускают немедленно.

Оказалось, в сером джипе передвигался заместитель главы МВД Александр Гогилашвили, а в черном джипе его вооруженная охрана, которые представили документы только после того, как вышли из машин с личным оружием в руках.

Гогилашвили требовал беспрепятственный пропуск, потому что считал, что полиция обязана пропускать его мгновенно, и что полицейские обязаны узнавать его в лицо. Гогилашвили действовал под охраной людей, вооруженных автоматическим оружием, и, судя по видеозаписи скандала, осуществил нападение на капитана Васенкова, пытаясь схватить либо самого полицейского либо завладеть его оружием.

Заместитель министра не подчинился законным требованиям полицейского, в нарушение ст. 23 закона “О Нацполиции” и закона “Об особенностях государственной политики на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей”, согласно которым осуществляется контроль транспорта на блокпостах.

Нападение на полицейского – это прямое нарушение закона о Нацполиции – ст. 46 о порядке применения оружия и приказа №70 министра внутренних дел о мерах безопасности при несении службы.

Гогилашвили спровоцировал конфликт, и полицейские на блокпосту имели право применить оружие на поражение против замминистра.

Напарник Васенкова старший сержант полка “Киев” Евгений Довгалюк, увидев вызывающее и незаконное поведение замминистра, начал вести видеозапись на телефон. Это именно Довгалюк говорил, что он на фронте с 2014 года.

Но не менее скандальным является не только незаконное и опасное поведение Гогилашвили, но и наличие у него машин и охраны.

По закону заместителю министра Гогилашвили не полагается по статусу бронеавтомобиль и личная охрана.

Однако по данным источников “Цензор.НЕТ”, вот эти загадочные люди в черном – охрана скандального замминистра МВД, это шестеро военнослужащих, офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны, воинская часть №2245. Наши источники сообщают, что на видеозаписи узнают лица офицеров ГУР МО Петра М. и Михаила Я.

Но не менее резонансно, что по данным источников в ГУР МО, для передвижения Гогилашвили используется бронеавтомобиль, предоставленный посольством США для обеспечения безопасности сотрудников военной разведки Украины, и конкретно эта Toyota перевозила ранее командира спецназа ГУР МО Юрия Семенюка – того самого разведчика, который выступил недавно по Вагнергейту с разоблачением о наличии российских “кротов” в Офисе президента, и которого уволили после провала спецоперации по захвату вагнеровцев.

На каком основании замминистра МВД использует для обеспечении своих поездок спецтранспорт военной разведки, почему Гогилашвили охраняют офицеры спецназа Минобороны? У МВД есть свои задачи, свой транспорт, своя охрана. Либо эти люди на видеозаписи и эта машина уже не числятся в ГУР МО?

Предоставление охраны и машин Гогилашвили может быть прямым нарушением закона – или он одновременно тайный спецагент, выполняющий диверсии в российском тылу?

После незаконных действий Гогилашвили выяснились и другие детали его биографии. В разделе биография на сайте МВД указано только одно место работы – социальный работник общественной организации по лечению наркоманов на протяжении 11 месяцев 2018–19 годов.

Других деталей биографии Гогилашвили, кроме работы в общественной организации нет, прошлое почти полностью покрыто тайной.

Одновременно выяснилось, что Гогилашвили получил диплом о высшем образовании только в 45 лет – непосредственно перед назначением замглавы МВД в сентябре 2019 года от какого-то малоизвестного университета, что дает основания предполагать, что обучение было фиктивным и диплом мог быть куплен специально для оформления на высокую должность.

Гогилашвили большую часть жизни работал в России, где был помощником боксера, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Обстоятельства его жизни и переезда в Украину неизвестны.

По сути, достоверно известно про Гогилашвили только одно – прибыв в Украину по одним данным в 2010-м, а по другим – в 2013 году, он женился на личном секретаре Владимира Зеленского Марии Левченко. И Гогилашвили, судя по многочисленным фото, лично дружит с Зеленским. Этого оказалось достаточно, чтобы человека с неизвестной биографией, прибывшего из России, с непонятно как нарисованным дипломом назначили на высокую государственную должность.

И это достаточно, чтобы Гогилашвили пользовался привилегиями, охраной и машинами, которые государство не предоставляет большинству министров.

В связи с этим важно вспомнить, что секретарь Мария Левченко находилась на совещании в кабинете президента, где Зеленский заслушал доклад начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности захватить вагнеровцев.

Каковы должны быть результаты данного скандала:

1. Капитан полиции Васенков и старший сержант Довгалюк должны быть представлены к ведомственной награде, премии и внеплановому отпуску за достойное поведение в условиях незаконных действий замминистра.

2. Гогилашвили должен быть уволен и привлечен к ответственности за нападение на сотрудника полиции, ГБР обязана немедленно открыто дело и муж секретаря президента должен понести наказание по приговору суда.

3. Президент Владимир Зеленский обязан пояснить обстоятельства назначения своего друга Гогилашвили на высокий пост в МВД при таких весьма странных обстоятельствах. И дать поручение другому своему другу главе СБУ Ивану Баканову провести проверку законности назначения Гогилашвили. СБУ обязано сообщить, является ли Гогилашвили гражданином России в настоящее время, действительны ли его российские документы, поддерживает ли какие-то контакты с российскими государственными структурами и должностными лицами?

4. Министр обороны Алексей Резников обязан дать пояснения, использовались ли военнослужащие ГУР МО и машины для перевозок Гогилашвили? Если да, то должно быть проведено служебное расследование о законности таких действий в интересах замминистра МВД.

5. Глава МВД Монастырский обязан назначить служебную проверку деятельности Гогилашвили, о происшедшем скандале, и сообщить обществу о результатах.

Выводы:

Человек без профессии и без образования, в недавнем прошлом, а не исключено, что и в настоящем – гражданин России, благодаря личной дружбе с президентом Зеленским получил одну из высших должностей в государстве.

Никто не проводил проверку его жизни, прошлого, образования и профессионализма. Гогилашвили не является участником боевых действий, но он смеет нападать и высказывать претензии к полицейским – участникам боевых действий, которые добросовестно несут службу и выполняют обязанности.

К сожалению, мы прекрасно понимаем, что какое-либо расследование деятельности в отношении друга Зеленского власти проводить не будут, наоборот, Гогилашвили будут всячески отмазывать, чтобы снять ответственность с президента. Зеленский и его окружение демонстрируют, что они выше закона, и ведут себя соответственно.

Резонанс в этой постыдной для государства истории необходим хотя бы для того, чтобы защитить от дискредитации и незаконных преследований достойных полицейских – капитана Васенкова и сержанта Довгалюка, которые продолжают и сегодня нести службу на блокпосту “Долина”.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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