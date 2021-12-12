 

В Виннице установили “красную лавку”, символ противодействия домашнему насилию – МВД

12.12.2021, 17:16, Новости дня
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Инициировала устоновку лавки на проспекте Космонавтов общественная организация Центр развития “Пангея Ультима”. На скамейке размещены таблички с информацией о службах, которые оказывают помощь жертвам насилия и предотвращают такие преступления. Красный цвет символизирует пролитую кровь жертв домашнего насилия, уточнили в релизе.

Идея установки “красной лавки” родилась в 2014 году в Италии, в последние годы она получила распространение в мире.

“Винница – первый город в Украине, перенявший такую инициативу. “Красную лавку” установили на аллее в спальном районе городе, где отдыхают многие горожане”, – подчеркнули в МВД.

Заместитель начальника сектора противодействия домашнему насилию Винницкого районного управления полиции Евгений Скоромец считает, что установка скамейки поможет донести до местных жителей информацию о проблеме домашнего насилия.

Фото: mvs.gov.ua
Контекст:

1 июля 2021 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.

В пояснительной записке к документу говорится, что за домашнее насилие наказывают преимущественно штрафом, но он не является эффективной мерой. Согласно тексту закона, после первого нарушения могут оштрафовать на сумму до 340 грн, отправить на общественные работы на 40 часов или отправить под административный арест на 10 суток. При повторном нарушении могут оштрафовать на сумму до 680 грн, отправить на общественные работы до 60 часов или назначить админарест на срок до 15 суток.

Согласно результатам опроса, проведенного с 18-го по 28 июня Украинским институтом будущего совместно с New Image Group, почти 2 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием.

В МВД сообщали, что за восемь месяцев 2021 года в полицию поступило более 203 тыс. сообщений о фактах домашнего насилия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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