 

Профессиональная ассоциация бутлегеров пообещала к новогодним праздникам повысить качество суррогатного алкоголя

12.12.2021, 17:11, Разное
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На декабрьском съезде НКО «Бутлегеры России» был озвучен новый курс на достижение «прорывных» минимальных значений метилового спирта в алкогольной продукции домашнего производства. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале организации.

По словам источника в ассоциации, документ приурочен к празднованию Нового года и Рождества на территории РФ, но изменения должны вступить в силу уже к 24 декабря 2021 года. Помимо концентрации метилового спирта в алкоголе, новые правила его изготовления будут регламентировать долю сивушных масел, альдегидов, мышьяка и плутония.

«У меня тоже есть семья, любимая жена и дети. Хоть у меня и есть деньги на условный Courvoisier, не каждый россиянин может себе позволить такое. И этот жест – это наша попытка посодействовать, чтобы все от мала до велика справили этот Новый Год со вкусом и безопасно», – заявил председатель организации Борис Левченков.

Напомним, это уже не первая инициатива по повышению безопасности суррогатного алкоголя. Так, Росстандарт по итогам прошлого года констатировал значительное повышение качества нелегальных напитков – только с 2015 года процент метила в суррогатной водке уменьшился в 16 раз. Однако такая тенденция тревожит постоянных покупателей, которые уже не раз отмечали ухудшение органолептических свойств любимых напитков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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