 

Путин заявил о превосходстве РФ над США в новейшем вооружении

12.12.2021, 16:40, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что паритет РФ с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению РФ является мировым лидером.

«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире», – цитирует его РИА «Новости».

Глава государства также подчеркнул, что другие страны когда-то будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту РФ уже научится бороться с такими ракетами. «Пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», – добавил он.

Ранее Путин сообщил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому не угрожают.

Напомним, что посольство РФ в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против РФ из-за ситуации вокруг Украины. В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».



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