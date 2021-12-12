 

На Кубани в ДТП с участием четырех автомобилей погиб человек

12.12.2021, 16:40, Новости дня
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В Краснодарском крае на трассе Краснодар – Ейск произошло массовое столкновение трех «Камазов» и одной легковушки, в результате которого погиб человек и двое пострадали, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарском краю.

«В Каневском районе на автодороге Краснодар – Ейск, по предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с тремя «Камазами» (два из них груженые зерном). Водитель автомобиля Kia Sorento погиб на месте, два водителя грузовых автомобилей «Камаз» пострадали», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что движение на данном участке полностью перекрыто, организован объезд через станицу Стародеревянковскую, на месте работают экипажи ДПС.

Ранее в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области погибли пять пассажиров легковушки.



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