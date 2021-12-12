 

Байден сказал Путину, что РФ будет финансово изолирована в случае вторжения в Украину – Песков

12.12.2021, 16:32, Новости дня
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Об этом этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал в ходе программы “Москва. Кремль. Путин” на канале “Россия 1”, его цитирует “Газета.Ru”. 

Спикер главы Кремля назвал вероятное вторжение “эфемерным”. Он отметил, что “видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, – вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное”.

Путин, по словам Пескова, ответил, что российские войска находятся на территории РФ и “никому не угрожают”. Об этом пишет ТАСС. 

По мнению Пескова, санкции против РФ будут иметь обратные последствия. “Невозможно вводить ограничения против России и не испытывать страдания самому”, – сказал он.  

Контекст:

Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи 7 декабря. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден после видеоконференции с Путиным провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что 9 декабря глава Белого дома позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Комментируя слова Салливана, журналист BuzzFeed Кристофер Миллер рассказал, что в Офисе президента Украины ему говорили, что надеялись на звонок Байдена 7 декабря.

Байден и Зеленский побеседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была “очень теплая беседа, очень откровенная”, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу “никаких решений или обсуждений по Украине без Украины”. Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.  

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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