В Сколково продемонстрировали машину времени, позволяющую покупать доллары по 30 рублей

Стартап-студия “Swindler” в “Сколково” представила машину времени, позволяющую переместиться в 2009-й год. Разработчики заверили, что основным преимуществом новой технологии станет возможность покупки долларов по курсу 30 рублей.

«Идея создания машины времени возникла после падения курса российской валюты», — рассказал основатель студии.

В 2019-м году, изучив бизнес-план, «Роснано» выделило 900 млн рублей для финасирования проекта. Во время демонстрации прототипа несколько представителей руководства госкорпорации получили возможность переместиться в прошлое и приобрести там американскую валюту.

«Потрясающе! Все, как в 2009-м: прически, одежда, телефоны Nokia… Портрет Медведева на стене висит. А доллары мне вообще по 29 рублей удалось купить», — рассказал один из участников эксперимента.

Разработчики отметили, что машина времени пока еще не готова к массовой эксплуатации и требует доработки.

«Обменный пункт работает с использованием технологии торсионных полей, а она, как известно, требует громадных энергозатрат. Сейчас для обмена 1 млн. долларов расходуется электричества примерно на 73 млн рублей», — пояснили разработчики.

Учитывая неплатежеспособность «Роснано», рассматривается возможность дальнейшего финансирования проекта за счет средств Центрального Банка РФ.

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