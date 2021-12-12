 

В Сколково продемонстрировали машину времени, позволяющую покупать доллары по 30 рублей

12.12.2021, 16:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стартап-студия “Swindler” в “Сколково” представила машину времени, позволяющую переместиться в 2009-й год. Разработчики заверили, что основным преимуществом новой технологии станет возможность покупки долларов по курсу 30 рублей.

«Идея создания машины времени возникла после падения курса российской валюты», — рассказал основатель студии.

В 2019-м году, изучив бизнес-план, «Роснано» выделило 900 млн рублей для финасирования проекта. Во время демонстрации прототипа несколько представителей руководства госкорпорации получили возможность переместиться в прошлое и приобрести там американскую валюту.

«Потрясающе! Все, как в 2009-м: прически, одежда, телефоны Nokia… Портрет Медведева на стене висит. А доллары мне вообще по 29 рублей удалось купить», — рассказал один из участников эксперимента.

Разработчики отметили, что машина времени пока еще не готова к массовой эксплуатации и требует доработки.

«Обменный пункт работает с использованием технологии торсионных полей, а она, как известно, требует громадных энергозатрат. Сейчас для обмена 1 млн. долларов расходуется электричества примерно на 73 млн рублей», — пояснили разработчики.

Учитывая неплатежеспособность «Роснано», рассматривается возможность дальнейшего финансирования проекта за счет средств Центрального Банка РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из российской системы С-400?

15.07 / Самым дешёвым смартфоном с 50-мегапиксельной камерой станет Redmi 10

03.09 / К журналисту применили силу на пресс-конференции КПРФ

28.02 / Беззащитны и смертельно опасны

19.08 / Микки Рурк подыскал себе место на кладбище в Украине

25.09 / Мнение: Документалка про Калугу

08.10 / Доктор Мясников назвал два типа COVID-19

25.08 / Мнение: Путин чиновникам разрешил ….

20.12 / Come together

01.10 / Redmi TV A32 стал самым дешевым телевизором Xiaomi

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика