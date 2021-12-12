 

Диетолог Елена Соломатина назвала болезни, при которых нельзя есть сельдь под шубой

12.12.2021, 16:18, Разное
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Диетолог Соломатина рассказала, для кого сельдь под шубой может быть опасна. В блюде много «раздражающих» ингредиентов.
Специалист в сфере питания Елена Соломатина не советует есть популярное новогоднее блюдо людям, у которых есть заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и лишний вес. Если человек страдает от язвы, панкреатита или гастрита – стоит отказаться от сельди под шубой. В этом блюде содержатся клетчатка и «раздражающие» продукты в большом количестве, они могут спровоцировать обострение болезней ЖКТ. Особо не полезен майонез, в нем есть горчица и уксус, к тому же, этот ингредиент очень калорийный.

Диетолог Соломатина рассказала, что людям с гипертонией лучше ограничить себя от употребления сельди под шубой, так как в ней много соли, которая может усугубить проблемы с давлением. Новогоднее блюдо может похвастаться высоким гликемическим индексом, что опасно для людей с лишним весом и сахарным диабетом. Вареный картофель в сочетании с майонезом и сельдью значительно увеличивает калорийность блюда. Также Соломатина упомянула людей с больными почками и печенью. При злоупотреблении салатом у человека могут обостриться воспалительные процессы.

Источник: vm.ru



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