 

Ради эксперимента метан добыли из алмаза

12.12.2021, 16:08, Новости дня
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Американские ученые провели уникальный эксперимент, целью которого было доказать, что любое содержащее углерод вещество можно превратить в метан. В качестве исходного материала взяли самый настоящий алмаз.

Эксперимент удался – газ получен. И это был самый дорогой на свете метан, шутят эксперты. Жаль, что обратное превращение не происходит так же просто…

Но еще больше ученых интересовала возможность создания простого метода преобразования графита в метан. Все-таки запасы угля на Земле огромны, а использовать его в качестве топлива отказывается все больше стран. До сих пор были разработаны технологии преобразования каменного угля в бензин и синтетический газ. Но нужны более эффективные и дешевые методы.



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