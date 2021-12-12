Ради эксперимента метан добыли из алмаза

Американские ученые провели уникальный эксперимент, целью которого было доказать, что любое содержащее углерод вещество можно превратить в метан. В качестве исходного материала взяли самый настоящий алмаз.

Эксперимент удался – газ получен. И это был самый дорогой на свете метан, шутят эксперты. Жаль, что обратное превращение не происходит так же просто…

Но еще больше ученых интересовала возможность создания простого метода преобразования графита в метан. Все-таки запасы угля на Земле огромны, а использовать его в качестве топлива отказывается все больше стран. До сих пор были разработаны технологии преобразования каменного угля в бензин и синтетический газ. Но нужны более эффективные и дешевые методы.