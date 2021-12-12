 

General Atomics займется добычей и переработкой редкоземельных элементов в США

12.12.2021, 16:08, Новости дня
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Как сообщили представители американской компании, они намерены вскоре построить и запустить на территории США один из первых в мире заводов по добыче и переработке редкоземельных химических элементов.

В очень малом количестве они содержатся в каждом современном электронном гаджете. И невозможно развивать электронную промышленность, не имея доступа к редкоземельным химическим элементам.

Однако проблема в том, что основные месторождения находятся в третьих странах, в том числе в Китае, что создает сильную зависимость США, Европы и Японии от поставок. Американцы решили изменить ситуацию в свою пользу. Как минимум, после запуска завода и получения собственных материалов США станут независимыми от импорта особо ценного сырья.



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