General Atomics займется добычей и переработкой редкоземельных элементов в США

Как сообщили представители американской компании, они намерены вскоре построить и запустить на территории США один из первых в мире заводов по добыче и переработке редкоземельных химических элементов.

В очень малом количестве они содержатся в каждом современном электронном гаджете. И невозможно развивать электронную промышленность, не имея доступа к редкоземельным химическим элементам.

Однако проблема в том, что основные месторождения находятся в третьих странах, в том числе в Китае, что создает сильную зависимость США, Европы и Японии от поставок. Американцы решили изменить ситуацию в свою пользу. Как минимум, после запуска завода и получения собственных материалов США станут независимыми от импорта особо ценного сырья.